В Харьковской области из снежных заносов на дорогах спасатели вытащили 12 автомобилей

За прошедшие сутки, 10 января, подразделения спасателей в Харьковской области 7 раз оказывали помощь водителям, чьи авто застряли в снежных заносах на дорогах и населенных пунктах Чугуевского, Волчанского, Лозовского, Харьковского, Барвенковского и Сахновщинского районах области, а также в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути путем их буксировки.

Всего спасатели помогли 30 человекам и освободили 12 авто, среди которых были 1 автомобиль скорой медицинской помощи, 2 грузовых и 9 легковых.

Служба чрезвычайников обращается к водителям, особенно грузовых автомобилей, с просьбой следить за прогнозами синоптиков, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.