В Харьковской области мужчина убил отчима

31- летний житель села Николаевка Лозовского района ударил 44-летнего мужчину по голове топором во время ссоры, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. Потерпевший был его отчимом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. О происшествии в полицию сообщил фельдшер.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан.