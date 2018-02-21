В Харьковской области мужчина убил свою мать

21 февраля 2018 г. 13:07
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20 февраля в полицию поступило сообщение о семейной ссоре между матерью и сыном, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в доме следы расправы над 73-летней женщиной.

Полицейские выяснили, что накануне трагедии между злоумышленником и его матерью возникла ссора.

О конфликте, а также о том, что сын угрожал ей физической расправой, женщина рассказала своей подруге. На следующий день она позвонила знакомой, однако трубку взял сын погибшей. Злоумышленник заверил женщину, что его мать уехала в Харьков по делам. Однако она ему не поверила и сообщила о происшествии в полицию.

Правоохранители задержали за совершение преступления 34-летнего жителя села Гогино.

Оказалось, что мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе.

Злоумышленника задержали.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 

 

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