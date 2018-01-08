В Харьковской области мужчину в драке ударили ножом

08 января 2018 г. 13:50
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В полицию поступило сообщение о том, что  в больницу Лозовского района Харьковской области доставили 37-летнего мужчину с ножевым ранением. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Мужчину доставили в тяжелом состоянии.

Полицейские установили злоумышленника . Им оказался 44-летний безработный житель Лозовского района.

Как выяснили правоохранители, ночью между двумя товарищами задержанного мужчины возле  ночного клуба завязалась драка. Он достал из кармана раскладной нож  ударил им в живот 37-летнего мужчину.

Следственным отделом полиции  открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п. 7 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины.

Злоумышленник задержан и находится в ИВС.

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