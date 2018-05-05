В Харьковской области нашли тело пропавшего в январе подростка

На Харьковщине правоохранители обнаружили тело мальчика, который находился в розыске с 29 января.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

29 января 14-летний житель Краснокутска ушел из дома семейного типа и не вернулся.

На розыск ребенка был ориентирован личный состав полиции Харьковской области.

Тело подростка вчера нашли правоохранители и военнослужащие на лугу в камышах возле объездной дороги, которая находится неподалеку от Краснокутска.

Видимых следов насильственной смерти на теле умершего эксперты не обнаружили.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

Напомним, правоохранители разыскивали несовершеннолетнего Олега Напреенко, который 29 января ушел из дома и не вернулся.