В Харьковской области под мостом нашли фугасную авиабомбу весом 125 кг

08 мая 2018 г. 11:38
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7 мая спасатели - пиротехники разминировали боеприпас, который обнаружили местные рыбаки возле поселка Хорошево Харьковского района вблизи автомобильного моста через реку Уды.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

Расстояние от взрывоопасной находки до автодороги районного значения составляло всего 2 м.

Спасатели установили, что это авиационная фугасная бомба весом 125 кг времен Второй мировой войны.

Бомба лежала прямо на берегу.

Вероятно,  рыбаки вытащили ее из воды и оставили там.

Боеприпас составлял серьезную угрозу, потому что имел взрыватель и взрывчатое вещество внутри.

Пиротехники с помощью пиротехнического автомобиля оттранспортировали бомбу на специальную подрывную площадку, где и обезвредили.

Пострадавших нет.

 

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