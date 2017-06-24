В Харьковской области подростка ударило током

24 июня 2017 г. 14:57
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ЧП произошло сегодня,  около 7:30 утра.

В полицию поступила информация от медсестры о доставлении в больницу 16-летнего подростка. Мальчик получил поражение током на железнодорожной станции города Змиев.

Посведениям отдела коммуникации полиции в Харьковской области, четверо друзей на электропоезде приехали из Харькова в города Змиев. Один из ребят залез на стоячий вагон электропоезда, где его сразу ударило током.

Товарищи сразу начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Подросток госпитализирован в местную больницу. Сейчас медики оценивают состояние его здоровья как тяжелое.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений.

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