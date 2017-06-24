В Харьковской области подростка ударило током

ЧП произошло сегодня, около 7:30 утра.

В полицию поступила информация от медсестры о доставлении в больницу 16-летнего подростка. Мальчик получил поражение током на железнодорожной станции города Змиев.

Посведениям отдела коммуникации полиции в Харьковской области, четверо друзей на электропоезде приехали из Харькова в города Змиев. Один из ребят залез на стоячий вагон электропоезда, где его сразу ударило током.

Товарищи сразу начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Подросток госпитализирован в местную больницу. Сейчас медики оценивают состояние его здоровья как тяжелое.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений.