В Харьковской области пожар унес жизнь 49-летнего мужчины

27 февраля 2020 г. 9:59
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В Харьковской области пожар унес жизнь 49-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 февраля спасателям от полиции поступило сообщение о том, что около 19:40 в результате пожара погиб мужчина 1971 года рождения. Возгорание возникло в квартире на 9-м этаже 9-этажного жилого дома в поселке  Ковшаровка, 1-й микрорайон, д.38.

Как выяснилось, тело погибшего обнаружили его родственники, которые самостоятельно с помощью подручных средств потушили пожар. В одной из жилых комнат горела кровать, пол и домашние вещи на площади около 1 кв.м.

Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

 

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