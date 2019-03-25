В Харьковской области подросток ушел из дома и не вернулся

25 марта 2019 г. 13:54
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Правоохранители разыскивают пропавшего в Богодуховском районе Кирилла Калашникова, 2004 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 марта подросток ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. 

Парню на вид 15-17 лет, он имеет рост 162 см, худощавое телосложение, глаза голубые с зеленым оттенком.

Подросток был одет в темную куртку, темно-синюю шапку, темные брюки и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, сообщать ее по телефонам: 099-51-02-007, (05758) 3-21-02, 102 или другим удобным способом.

 

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