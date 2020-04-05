В Харьковской области пропал подросток

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшего 15-летнего подростка.

Как сообщает ТРК «Сигма», о его розыске сообщили правоохранители Лозовского отдела полиции.

Известно, что Максим Пряхин 2005 года рождения ушел из дома в селе Александровка в субботу около 20:00.

Подросток имеет рост 165-170 см, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.

Он был одет в спортивную кофту коричневого цвета и серые спортивные штаны, на ногах - синие кроссовки.

Правоохранители просят всех имеющих информацию о местонахождении Максима позвонить по телефонам: 0574590064, 0959441288 или 102.