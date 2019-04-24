В Харьковской области пропала молодая девушка

В Харьковской области полиция разыскивает Надежду Веремеенко, 2001 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 22 апреля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Разыскиваемая ростом 170 см, на вид ей 18 лет, она имеет худощавое телосложение, темные длинные волосы и серые глаза.

Девушка была одета в короткую кожаную коричневую куртку, синие джинсы, бежевую тунику, розовые кроссовки с белыми вставками. При себе имела черный рюкзак с белыми вставками.

Правоохранители обращаются к владеющим какой-либо информацией о разыскиваемой с просьбой сообщать ее в Змиевской отдел полиции по телефонам: 102, (05747) 3-49-93, м.т.095-317-64-63 или другим доступным способом.