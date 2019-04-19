В Харьковской области автомобиль сбил пешехода: мужчина погиб

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 46-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 апреля около 23:50 в Барвенково на улице Соборной 28-летний водитель автомобиля «Chevrolet» сбил местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.

Автомобиль был помещен на штрафплощадку.

Информация о ДТП зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.