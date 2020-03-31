В Старом Салтове во время пожара в доме погибла женщина

В Волчанском районе Харьковской области во время пожара в доме погибла пенсионерка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 31 марта в 3:01 спасателям поступил вызов на пожар поселке Старый Салтов, где на ул. Леси Украинки, 27В горел частный жилой дом.

На момент прибытия спасателей дом был охвачен пламенем. Площадь пожара составляла 12 кв.м.

На месте пожара пожарные обнаружили тело 81-летней женщины - хозяйки дома.

Пожарные в 03:10 локализовали огонь. В 3:34 пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения возгорания, по данным спасателей, - короткое замыкание электропроводки.