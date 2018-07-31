В Харьковской области за сутки произошли два смертельных ДТП

30 июля в Краснограде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки, водитель автомобиля «ДЭУ Матис» совершил наезд на мужчину, жителя села Натальино, который находился в состоянии

алкогольного опьянения и лежал на дороге.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Также в Первомайском районе, в селе Песковатое на дороге произошло еще одно ДТП с погибшим.

В этом случае водитель автомобиля «Жигули» 6 модели не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщается, от полученных травм мужчина скончался.

