В Харьковской области задержали мужчину, который продавал боеприпасы

8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат «РГД-5» по 1000 гривен и ручной гранаты «Ф-1» за 700 гривен. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харковской области, торговал боеприпасами 27-летний житель поселка Панютино.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.