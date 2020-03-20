Зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом у жительницы Харьковской области

20 марта 2020 г. 20:45
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В Харьковской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

"По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.

Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской". - говорится в сообщении.

Сейчас известно о 3 летальных исходах от COVID-19 в Украине.

По уточненным данным пресс-службы ХОГА, женщина, у которой подтвердили коронавирус, харьковчанка, но находится в Киеве, там же сдавала анализ.

Харьковчанка приехала в Киев из-за границы,  добавили в пресс-службе.

Как рассказал заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, женщина, у которой подтвердился коронавирус, вернулась из Франции и сдала анализ в Киеве.

«Сегодня тест дал положительный результат», — отметил он и добавил, что сейчас заболевшая находится в условиях самоизоляции в Киеве, также в Киеве она будет проходить и лечение.

По информации главы ХОГА, с 11 марта заболевшая харьковчанка пребывает на территории Киевской области после своего возвращения из Франции.

В Харьковской области на сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, отметил Алексей Кучер в Фейсбук.

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