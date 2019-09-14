 

В харьковской пятиэтажке горели балконы

14 сентября 2019 г. 11:24
1 просмотр

13 сентября в 8:13 в ГСЧС поступила информация о пожаре на балконе 5-этажного жилого дома по проезду Садовому, 12.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены сразу 3 балкона квартир на 3-м, 4-м и 5-м этажах, а также частично - комната квартиры на 3-м этаже.

Общая площадь пожара составила около 12 кв.м.

Спасатели в 08:33 пожар локализовали, в 8:52 - полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.