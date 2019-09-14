В харьковской пятиэтажке горели балконы

13 сентября в 8:13 в ГСЧС поступила информация о пожаре на балконе 5-этажного жилого дома по проезду Садовому, 12.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены сразу 3 балкона квартир на 3-м, 4-м и 5-м этажах, а также частично - комната квартиры на 3-м этаже.

Общая площадь пожара составила около 12 кв.м.

Спасатели в 08:33 пожар локализовали, в 8:52 - полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.