В харьковской школе нашли муляж взрывного устройства

На территории одной из харьковских школ Киевского района накануне её ученики нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

По информации, опубликованной в соцсетях, речь идет о происшествии в школе №158.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 марта около 18:10 в полицию поступила информация о том, что в школе по улице Леся Сердюка в туалете найден предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, а также специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет представляет собой неработающий мобильный телефон, с примотанным к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Киевского отдела полиции. Проводится проверка.