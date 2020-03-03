В харьковской школе нашли муляж взрывного устройства

03 марта 2020 г. 11:15
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На территории одной из харьковских школ Киевского района накануне её ученики нашли подозрительный  предмет, похожий на взрывное устройство.

По информации, опубликованной в соцсетях, речь идет о происшествии в школе №158.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 марта около 18:10 в полицию поступила информация о том, что в школе по улице Леся Сердюка в туалете найден предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, а также специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет представляет собой неработающий мобильный телефон, с примотанным к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал.  

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Киевского отдела полиции. Проводится проверка.

 

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