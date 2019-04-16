В харьковской школе обрушилась штукатурка с потолка - соцсети

Сегодня, 16 апреля, в одной из харьковских школ обвалилась штукатурка с потолка.

Об этом сообщили очевидцы происшествия в одном из харьковских Telegram-каналов.

Там же опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

На кадрах видео зафиксировано, что с потолка на лестничный пролет упал большой кусок штукатурки и разлетелся на части.

Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал, так как в момент обвала на лестнице никого не было.

По информации очевидцев, происшествие случилось в общеобразовательной школе №5 на улице Свободы в центре Харькова.

Напомним, как сообщалось, на минувших выходных аналогичное происшествие случилось в Харьковском Национальном театре оперы и балета им.Лысенко. Там в результате дождя из-за протекающей крыши в балетном зале во время детской репетиции обвалилась часть штукатурки. Пострадавших в результате происшествия нет, однако очевидцы также опубликовали соответствующее видео инцидента в соцсетях.