В Холодногорском районе через пять дней после пожара в квартире нашли тело мужчины

11 июля 2018 г. 11:18
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В Харькове через  пять дней после пожара в квартире нашли тело 42-летнего мужчины.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Как сообщается, 5 июля  в Холодногорском районе на улице Юмашева, 13 в одной из квартир дома произошел пожар.

В квартире горели домашние вещи.

Как указывается в сводке, на место происшествия сотрудников ГСЧС не вызывали, так как пожар самоликвидировался.

Как стало известно, 10 июля в квартире соседи нашли тело владельца квартиры, мужчины, 1976 года рождения.

Проводится следствие, все обстоятельства устанавливаются.

 

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