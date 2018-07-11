В Холодногорском районе через пять дней после пожара в квартире нашли тело мужчины

В Харькове через пять дней после пожара в квартире нашли тело 42-летнего мужчины.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Как сообщается, 5 июля в Холодногорском районе на улице Юмашева, 13 в одной из квартир дома произошел пожар.

В квартире горели домашние вещи.

Как указывается в сводке, на место происшествия сотрудников ГСЧС не вызывали, так как пожар самоликвидировался.

Как стало известно, 10 июля в квартире соседи нашли тело владельца квартиры, мужчины, 1976 года рождения.

Проводится следствие, все обстоятельства устанавливаются.