В Холодногорском районе подростки и безработный ограбили прохожего

Двое несовершеннолетних и ранее судимый мужчина ограбили прохожего в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

23 марта в полицию с заявлением об ограблении обратился 25-летний мужчина.

Он рассказал, что на станции вокзала «Харьков-Пассажирский» злоумышленники выхватили из его рук мобильный телефон и 5000 гривен.

По предоставленным приметам злоумышленников обнаружили и задержали полицейские.

Ими оказались 23-летний ранее судимый, безработный житель Богодухова и 16-летние девушка и парень из Дергачевского района.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.