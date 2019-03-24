В Холодногорском районе подростки и безработный ограбили прохожего

24 марта 2019 г. 13:05
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Двое несовершеннолетних и ранее судимый мужчина ограбили прохожего в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

23 марта в полицию с заявлением об ограблении обратился 25-летний мужчина.

Он рассказал, что на станции вокзала «Харьков-Пассажирский» злоумышленники выхватили из его рук мобильный телефон и 5000 гривен.

По предоставленным приметам  злоумышленников обнаружили и задержали полицейские.

Ими оказались 23-летний ранее судимый, безработный житель Богодухова и 16-летние девушка и парень из Дергачевского района.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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