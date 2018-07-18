В Холодногорском районе возле жилого дома нашли боеприпас

18 июля 2018 г. 16:11

17 июля во время ремонтных работ по построению дороги на улице Полтавский шлях рабочие раскопали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Боеприпас находился в ржавом состоянии в земле на глубине 40 см, на расстоянии около 10 метров от жилого дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Снаряд специалисты вывезли с места происшествия.

Эвакуация людей не проводилась.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.

 

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