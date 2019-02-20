В Индустриальном районе на пустыре сгорел бездомный мужчина

19 февраля в 17:04 спасателям поступило сообщение о пожаре на открытой территории напротив дома №90 ул. Мира города Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей на пустыре горел мусор и остатки строительных конструкций.

Площадь пожара составляла около 30 кв.м.

На пепелище сотрудники ГСЧС обнаружили тело бездомного мужчины 1973 года рождения.

В 17:15 пожар спасатели локализовали, в 17:38 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.