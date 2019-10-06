В Индустриальном районе неизвестные повредили банкомат

Сегодня, 6 октября, на проспекте Индустриальном, 26 неизвестные повредили банкомат.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
Во время осмотра было установлено, что поврежден купюроприемник и лицевая часть банкомата.
Как отметили в полиции, уже установлено, что деньгами злоумышленникам завладеть не удалось.
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции.
Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.
Злоумышленников и все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.
Напомним, ранее сообщалось о том, что трое неизвестных пыталсь повредить банкомат на улице Беркоса в Холодногорском районе города.