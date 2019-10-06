В Индустриальном районе неизвестные повредили банкомат

Сегодня, 6 октября, на проспекте Индустриальном, 26 неизвестные повредили банкомат.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Во время осмотра было установлено, что поврежден купюроприемник и лицевая часть банкомата.

Как отметили в полиции, уже установлено, что деньгами злоумышленникам завладеть не удалось.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Злоумышленников и все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.

Напомним, ранее сообщалось о том, что трое неизвестных пыталсь повредить банкомат на улице Беркоса в Холодногорском районе города.