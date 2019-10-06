 

В Индустриальном районе неизвестные повредили банкомат

06 октября 2019 г. 14:09
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Сегодня, 6 октября, на проспекте Индустриальном, 26 неизвестные повредили банкомат.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. 

Во время осмотра было установлено, что поврежден купюроприемник и лицевая часть банкомата. 

Как отметили в полиции, уже установлено, что деньгами злоумышленникам завладеть не удалось.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. 

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. 

Злоумышленников и все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.

Напомним, ранее сообщалось о том, что трое неизвестных пыталсь повредить банкомат на улице Беркоса в Холодногорском районе города.

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