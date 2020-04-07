В Испании снова растет число умерших от коронавируса

07 апреля 2020 г. 17:00
Источник: Украинская правда
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В Испании зарегистрировано 743 случая смерти от коронавируса в течение 24 часов, после четырех дней снижения количество вновь увеличилось.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании.

За последние сутки зафиксировано около 5000 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 140 510 человек. Общее количество умерших увеличилось до 13 798.

Также сообщается, что 43 208 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 40 000 человек и в Каталонии - более 28 000 человек.

Ведущее испанское издание El Pais отмечает, что по вторникам всегда наблюдается искусственный подъем уровня смертности, так как за понедельник накапливаются сообщения, которые не были переданы в выходные дни.

Правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

 

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