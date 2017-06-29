В Изюме BMW врезалась в столб - погибли две девушки

Авария произошла сегодня ночью в Изюме - около 3-00 автомобиль BMW врезался в столб, а затем в дерево.

Как сообщается в оперативной сводке Харьковской ОГА, 24-летняя девушка, управлявшая авто, не справилась с управлением, допустила наезд на электроопору, после чего машина врезалась в дерево. В результате она и ее 16-летняя сестра погибли.

В ГУНП уточнили подробности аварии - 16-летняя пассажирка BMW от полученных травм умерла на месте, 24-летняя девушка, управлявшая автомобилем, скончалась по дороге в больницу.

В обстоятелсьвах ДТП разбирается следственно-оперативная группа.