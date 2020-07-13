В Изюме машина вылетела с трассы: четверо пострадавших

13 июля 2020 г. 10:36
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Накануне около 13:00 в Изюме на трассе Киев-Харьков-Довжанский вылетел в кювет автомобиль Suzuki: четыре человека были госпитализированы.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, авария произошла на выезде из Изюма. Травмы в результате ДТП получила 58-летняя женщина, управлявшая автомобилем, и три пассажира авто. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в Изюмскую больницу.   

Тест на алкоголь в крови водителя авто дал отрицательный результат. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

 

 

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