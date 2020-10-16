В Изюме женщина ударила мужа ножом во время ссоры: пострадавший в больнице

На Харьковщине правоохранители разоблачили 45-летнюю жительницу Изюма в нанесении телесных повреждений сожителю. Женщина в ходе ссоры ударила потерпевшего ножом, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 15 октября о 4:19 в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 47-летнего мужчину с проникающей раной брюшной полости.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в тот день потерпевший житель города Изюма распивал алкоголь вместе со своей сожительницей. Во время разговора между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила его ножом в живот.

Следственным отделом Изюмского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.