В Изюме женщина ударила мужа ножом во время ссоры: пострадавший в больнице

16 октября 2020 г. 12:42
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На Харьковщине правоохранители разоблачили 45-летнюю жительницу Изюма в нанесении телесных повреждений сожителю.  Женщина в ходе ссоры ударила потерпевшего ножом,  сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 15 октября о 4:19 в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 47-летнего мужчину с проникающей раной брюшной полости.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в тот день потерпевший житель города Изюма распивал алкоголь вместе со своей сожительницей. Во время разговора между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила его ножом в живот.

Следственным отделом Изюмского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 

 

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