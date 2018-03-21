В Изюмском районе в собственном доме ограбили пенсионерку

В полицию поступило заявление от 76-летней жительницы Изюмского района о том, что к ней в дом ворвались двое неизвестных и ограбили ее.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что через открытую дверь к потерпевшей зашли двое неизвестных мужчин и стали требовать у нее деньги.

Женщина сообщила, что не имеет сбережений, но злоумышленники обыскали ее жилье, нашли два мобильных телефона и 70 гривен.

Грабители забрали их и ушли.

Полицейские задержали одного из злоумышленников - 25-летнего ранее судимого местного жителя.

Мужчина признался в грабеже и рассказал, что ограбил женщину со своим малознакомым подельником, с которым познакомился накануне.

Злоумышленника арестовали и взяли под стражу.

Полицейские разыскивают второго фигуранта преступления.

Следственным отделением открыто уголовное производство по ч.3 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.