В Кегичевском районе во время пожара в доме погиб мужчина

18 февраля в 9:49 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Горького, 19 в селе Слобожанское Кегичевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь охватил домашние вещи и стены дома.

Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины.

В 10:09 пожарные локализовали пожар, а в 11:00 полностью ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.