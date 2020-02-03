В Киеве госпитализировали двух прибывших из Китая с подозрением на коронавирус

03 февраля 2020 г. 13:06
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на 3 февраля стало известно о госпитализации двух человек в Украине с подозрением на новый коронавирус из Китая после того, как они обратились за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира из-за подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ.

 "Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.

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