В Киеве подорвали машину чиновника Минагропрода - СМИ

08 декабря 2019 г. 12:12
Источник: 112.ua
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В Киеве автомобиль чиновника Министерства аграрной политики подорвался из-за срабатывания взрывчатки. Об этом сообщило информагентство "УНН" со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, автомобиль взорвался в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного у заднего колеса автомобиля.

Речь идет об автомобиле Honda CR-V, который принадлежит заместителю одного из департаментов Министерства аграрной политики. Вместе с тем его имя не указывают.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Демеевской. Из-за взрыва было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

 

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