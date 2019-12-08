В Киеве подорвали машину чиновника Минагропрода - СМИ

В Киеве автомобиль чиновника Министерства аграрной политики подорвался из-за срабатывания взрывчатки. Об этом сообщило информагентство "УНН" со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, автомобиль взорвался в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного у заднего колеса автомобиля.

Речь идет об автомобиле Honda CR-V, который принадлежит заместителю одного из департаментов Министерства аграрной политики. Вместе с тем его имя не указывают.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Демеевской. Из-за взрыва было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).