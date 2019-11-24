В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке

В Киеве 23 ноября произошел взрыв в многоэтажке на улице Березняковской.

Как сообщает dtp.kiev.ua., взрыв прогремел около 19 часов трубе мусоропровода между этажами.

После детонации произошло возгорание, которое быстро ликвидировали спасатели.

Во время обследования выяснилось, что труба лопнула между третьим, четвертым и пятым этажами.

Предварительно, никаких взрывчатых веществ на месте происшествия не нашли.

Взрывотехники объяснили, что в трубопроводе, который не работает уже много лет, началось возгорание.

Из-за высокой температуры материал трубы – азбестобетон - нагрелся и лопнул.

Именно этот звук и приняли за взрыв. Вероятнее всего, что в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Деснянском районе столицы в одном из общежитий произошел взрыв, при котором двое человек погибли, получив смертельные ранения.