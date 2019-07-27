 

В Киеве пьяный прокурор ездил за рулем и сбежал от полиции

27 июля 2019 г. 15:30
Источник: УНИАН
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В субботу, 27 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, по сообщениям очевидцев, находился пьяный мужчина.

Водителем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры.

Как сообщает издание "Иноформатор", у мужчины действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.

Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, но мужчина отказался. Ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. Начальник прокуратуры никак не мог понять, зачем у него забирают документы, кто такие понятые, а между своими репликами время от времени икал, сообщает издание.

Когда мужчина устал, он решил согласиться на экспертизу в медучреждении.
Но, как оказалось, это был хитрый ход. Таким образом прокурор якобы отвлек правоохранителей и скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.

По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями факта нарушения с его стороны. Та же ситуация обстоит с его машиной - ее не заберут на штрафплощадку.

Поэтому мужчине просто придет повестка в суд.

 

Видео: 

В Киеве пьяный прокурор на Chevrolet ездил по городу и сбежал от полиции

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