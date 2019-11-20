В Киеве столкнулись маршрутка и легковой автомобиль: двое погибших, 11 пострадавших

20 ноября 2019 г. 10:35
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В Киеве накануне вечером произошла смертельная авария на дороге с участем маршрутки и легкового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области, 19 ноября в 23:55 спасателям поступило сообщение о ДТП на ул. Зодчих, 30 в Святошинском районе столицы.

Как было установлено, на дороге столкнулись «Toyota RAV4» и микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter».

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело водителя «Toyota RAV4», которого зажало между сиденьем и панелью приборов, и передали правоохранителям.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

 

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