В центре Харькова горели гаражи: от огня спасли 8 построек и автомобиль

08 августа 2018 г. 10:46
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7 августа в 23:04 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Дарвина, 16 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из сообщения спасателям стало известно, что горят сразу 2 гаража и 6 хозяйственных построек.

Большое зарево было видно издалека. На момент прибытия спасателей огонь бушевал на общей площади около 150 кв.м.

Интенсивность горения была очень высокой.

Существовала угроза распространения огня на соседние гаражи и хозяйственные постройки.

Бойцам ГСЧС удалось спасти от огня 5 гаражей, 3 хозяйственные постройки и 1 автомобиль ВАЗ 2102.

В 00:15 пожар спасатели локализовали, в 3:10 окончательно ликвидировали все очаги горения.

Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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