В Киевском районе из-за очередного случая бешенства снова объявлен карантин

08 августа 2018 г. 12:28
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В Киевском районе Харькова домашний кот, заболевший бешенством, покусал свою хозяйку.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, происшествие случилось 3 августа на ул. Колосистой. 

По словам пострадавшей, домашний питомец напал на нее во дворе. Женщина сразу обратилась за медицинской помощью.

В тот же день сотрудники Центра обращения с животными отловили кота на приусадебном участке. Через два дня животное скончалось, а результаты лабораторной экспертизы подтвердили, что кот был болен бешенством. 

На данный момент хозяйка животного находится на лечении в стационаре. 

Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харьковской области, в городе Харькове были установлены карантинные ограничения на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого.

На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовой обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.

Напомним, 31 июля также на ул. Колосистой бездомный кот, болевший бешенством, напал на двух человек. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, а уже 1 августа работники Центра обращения с животными поймали кошку, у которой подтвердился диагноз «бешенство». В тот же день животное скончалось, а в части Киевского района был введен карантин.

 

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