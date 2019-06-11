В Конституционном Суде ищут взрывчатку - СМИ

Правоохранители проверяют сообщение о заминировании здания Конституционного суда, где сегодня, 11 июня, рассматривают вопрос конституционности указа президента о роспуске Рады.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сотрудников УГО.

"Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а впустить уже не можем. Сейчас взрывотехнические службы будут проверять здание", - сообщили журналисту сотрудники УГО, которые охраняют здание.

На вопрос, будет ли проводиться эвакуация находящихся в здании, сотрудник УГО сообщил, что "таких инструкций пока не поступало".