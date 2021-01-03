В Купянске горела квартира в четырехэтажном доме: погибла женщина

03 января 2021 г. 16:10
3 просмотра

В Купянском районе Харьковщины сегодня утром в результате пожара погибла 81-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 3 января в 5:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Купянске произошел пожар в жилом четырехэтажном доме на улице Мира, 34.

На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горела комната и коридор на площади около 20 кв.м.

При проведении разведки на лестничной клетке на уровне четвертого этажа спасатели нашли  81-летнюю женщину - хозяйку горящей квартиры. Женщина уже была без сознания и ее состояние было критическое.

Спасатели немедленно вынесли женщину на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Однако медики спасти ее уже не смогли.

В ГСЧС предположили, что вероятно погибшая пыталась найти спасение от огня и дыма, поднималась по лестнице вверх, а не вышла на улицу, однако это решение оказалось для женщины роковым.

В 6:25 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 07:55 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения выясняют.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53