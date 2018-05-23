В Купянске во дворе частного дома произошел взрыв

23 мая 2018 г. 19:14
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23 мая в 07:48 в  полицию поступила информация о том, что 46-летний местный житель Купянска ночью, в 1:20 услышал хлопок во дворе свого дома. Мужчина уточнил, что во двор он вышел уже утром, где обнаружил возможные следы взрыва.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжало руководство областной и местной полиции и эксперты-взрывотехники.

Как установили полицейские, в результате происшествия никто не пострадал.

Собранные вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к взрыву лиц.

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