В Купянске во время пожара погибли молодая мать с младенцем

7 января в 20:38 спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилом доме на четырех владельцев в Купянске, ул. Студенческая, 45.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли на общей площади около 100 кв.м.

Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тела двух погибших: девушки 2001 года рождения и ее 4-месячного сына.

В 20:50 пожар локализовали, а в 23:25 полностью ликвидировали.

Другие квартиры жилого дома не пострадали.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

По факту гибели двух человек правоохранители проводят расследование.