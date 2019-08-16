 

В лесу на Харьковщине обнаружили 356 боеприпасов времен войны

16 августа 2019 г. 8:31

14-15 августа пиротехники проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Волчанском районе области. ЧС

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, там, в сосновом лесу, вблизи села Прилипка за два дня пиротехники разминировали 336 минометных мин калибра 82мм и 20 артснарядов калибра 45 мм.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

В ведомстве в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов: не трогать и не перемещать боеприпасы, оградить место находки и позвонить в ГСЧС по номеру «101».

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