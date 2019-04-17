В лотерейном клубе ранили ножом охранника: нападавшего разыскивают

17 апреля 2019 г. 15:11
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16 апреля в 3:20 в полицию поступила информация о том, что в помещении лотерейного клуба в поселке Пересечное на охранника было совершено нападение, в результате чего он был ранен. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Реализатор заведения рассказала полицейским о том, что в помещение павильона лотерейного клуба забежал неизвестный мужчина и начал ей угрожать предметом, похожим на пистолет. 

Охранник попытался прекратить действия злоумышленника, однако тот ударил мужчину ножом  в живот. 

После совершенного нападавший скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

32-летнего пострадавшего с проникающим ранением живота и резаной раной руки госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу.

Прибывшие на место полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили приметы злоумышленника. 

Ему около 30 лет, злоумышленник высокого роста, худощавого телосложения, он был одет в спортивный костюм с капюшоном. 

Его разыскивают.        

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

 

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