В Лозовой автомобиль сбил пешеходов - в числе пострадавших двое детей

Авария произошла накануне около 19-00 - в Лозовой ВАЗ сбил мужчину, женщину и двоих детей.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 24-летний водитель ВАЗа превысил скорость и допустил наезд на группу пешеходов, которые шли во встречном направлении. В результате в больницу были доставлены 41-летний мужчина, 37-летняя женщина, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка. Потерпевшие находятся в травматологическом отделении, их состояние удовлетворительное.

Информация внесена в ЕРДР, решается вопрос об открытии уголовного производства.