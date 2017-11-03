В Лозовой автомобиль сбил пешеходов - в числе пострадавших двое детей

03 ноября 2017 г. 11:02
3 просмотра

Авария произошла накануне около 19-00 - в Лозовой ВАЗ сбил мужчину, женщину и двоих детей. 

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 24-летний водитель ВАЗа превысил скорость и допустил наезд на группу пешеходов, которые шли во встречном направлении. В результате в больницу были доставлены 41-летний мужчина, 37-летняя женщина, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка. Потерпевшие находятся в травматологическом отделении, их состояние удовлетворительное. 

Информация внесена в ЕРДР, решается вопрос об открытии уголовного производства. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.