В Лозовой ограбили женщину: полиция ищет подозреваемого

В Лозовой произошло разбойное нападение на местную жительницу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 октября в 16:25 в полицию обратилась 47-летняя женщина и сообщила, что в подъезде дома на нее напал неизвестный.

При этом злоумышленник, угрожая канцелярским ножом, отобрал у женщины золотые серьги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Полиция разыскивает подозреваемого по следующим приметам: злоумышленник имеет рост около 170 см и худощавое телосложение. Он был одет в темно-синюю куртку и черные штаны.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом правоохранители просят сообщать её в Лозовской отдел полиции по телефонам: 102, (05745) 9-00-64 или другим доступным способом.