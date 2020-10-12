В Лозовой сгорел Lexus кандидата в мэры. Связано ли это с предвыборной борьбой?

12 октября 2020 г. 19:23
Автор: Алина Тюхай
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Это когда ты говоришь правду и тебе не нравится то, что творит власть — вот что получается.

Алексей Криворучко показывает место, где ночью горел его «Лексус». Огнем задело два автомобиля, стоявших рядом. Алексей уверен — это умышленный поджог, ведь получал определенные предупреждения от представителей Лозовской власти.

Алексей Криворучко, предприниматель

В команде нынешнего мэра у него есть зам и его новый зять, новый зять он подъезжал ко мне и просил, чтобы не было видео не было озвучено коррупционное деяние. И после того, как я выступил с роликом о том, что первый зам нашего мэра должен был, как бы это коррупционный скандал, он должен сразу написать заявление и мэра попросил отвечать за своих подчиненных – вот вы то, что произошло.

Алексей Криворучко уже написал заявление в полицию по факту поджога.

Анастасия Василенко, ст. инспектор сектора мониторинга Лозовского отдела полиции

Відомо, що чоловік власниці транспортного засобу є кандидатом на посаду міського голови. Інформацію про подію внесену до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 - тобто умисне знищення або пошкодження майна Кримінального Кодексу України.

Впрочем, связан ли поджог автомобиля с политическими войнами между кандидатами в мэры Лозовой или прямой местью от нынешней власти - будут разбираться правоохранители.

Сам же мэр города Лозовая Сергей Зеленский в телефонном разговоре новостям АТН сообщил, что никакого отношения к поджогу не имеет, более того уже подал заявление в полицию, по обвинению его в тяжком преступлении, к ситуации с зятем его заместителя тоже не имеет отношения, все эти события связывает с предвыборной борьбой.

А у первого заместителя, как сообщил мэр в эту субботу, правоохранители уже провели обыски.

 

Видео: 

В Лозовой сгорел Lexus кандидата в мэры - 12.10.2020

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