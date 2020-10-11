В Лозовой во время пожара из горящей квартиры спасли женщину

В Лозовой в результате неосторожности с огнем едва не погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 октября в 9:59 спасателям поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме № 2 в 1-м микрорайоне города Лозовая.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены домашние вещи на балконе квартиры и диван.

Площадь пожара составляла 2 кв.м.

На диване спасатели обнаружили 49-летнюю женщину, она уже была без сознания.

Спасатели немедленно вынесли ее на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.

С признаками отравления продуктами горения пострадавшую госпитализировали в Центральную районную больницу.

В 10:12 пожарные локализовали пожар, и в 10:29 он был полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара, по данным спасателей, является неосторожность при курении.