В Люботине произошел пожар в частном домовладении

Сегодня ранним утром произошел пожар в хозяйственной постройке одного из частных домовладений под Харьковом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

20 сентября в 4:02 спасателям поступил вызов в Люботин на пожар на территории частного домовладения по улице Харьковской, 24.

На момент прибытия пожарных на месте происшествия горела крыша и мансардное помещение жилого дома, площадь пожара составляла 100 кв.м.

Также на территории домовладения горела баня на площади 30 кв.м.

Спасатели в 04:40 пожар локализовали.

Полностью его потушили в 07:15.

Причину возникновения пожара устанавливают.