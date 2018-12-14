В многоэтажке на Киевщине произошел взрыв газа (фото)

14 декабря 2018 г. 11:50
Источник: УНИАН
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В Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. 

Об этом сообщает полиция Киевской области. 

В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.

Проводится эвакуация жильцов дома.

Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевской области поступило в 9.15.

На место происшествия направлена кинологическая служба для поиска людей, которые могут оказаться под завалами.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

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