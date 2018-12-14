В многоэтажке на Киевщине произошел взрыв газа (фото)

В Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.
Проводится эвакуация жильцов дома.
Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевской области поступило в 9.15.
На место происшествия направлена кинологическая служба для поиска людей, которые могут оказаться под завалами.
Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.