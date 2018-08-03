В Московском районе горела пятиэтажка: погибла женщина, люди выпрыгивали из окон, 18 человек спасли

03 августа 2018 г. 10:27
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3 августа в 3:44 спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном доме на ул. Гарибальди, 4.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горит электрощиток в общем коридоре на 2-м этаже дома.

Огонь начал распространяться на мебель и домашние вещи, которые хранились в коридоре.

Площадь пожара составила около 35 кв.м.

Из-за сильного задымления в подъезде жители квартир второго и верхних этажей были заблокированы в собственных домах.

По выдвижным автолестницам с балконов и окон здания пожарные спасли 18 человек, из которых - 2 беременных женщины и 3 детей.

Кроме того, на свежий воздух вывели еще 15 жителей дома.

Еще до прибытия спасателей две женщины запаниковали и, пытаясь спастись, выпрыгнули из окон 2-го этажа.

С травмами ног и ушибом грудных клеток их госпитализировали в больницу.

При обследовании квартир на 2-м этаже спасатели обнаружили тело женщины 1942 года, которая задохнулась угарным газом.

В 5:03 пожар спасатели локализовали, а в 06:15 полностью ликвидировали.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети в щитке.

 

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